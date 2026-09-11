Plaza Huincul compactará más de 200 vehículos y motos secuestrados y también asistirá a Cutral Co

El secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro, confirmó que en los próximos días se llevará adelante un hecho inédito para la ciudad: la compactación de 203 vehículos y motocicletas que permanecen desde hace años en calidad de secuestro.

Del total, 153 son motocicletas y 50 vehículos, entre ellos algunas camionetas que llevan más de dos décadas retenidas. Según explicó Lecaro, las unidades fueron relevadas y se determinó que no se encuentran en condiciones de ser recuperadas.

La medida se concretará a través de un convenio con una empresa que aportará la maquinaria compactadora, en el marco de una ordenanza aprobada en 2022 para adherir al programa de descontaminación, compactación y disposición final de automotores, con el objetivo de reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de chatarra.

Además, el operativo permitirá liberar espacio en los predios donde actualmente se encuentran los vehículos, facilitando futuros secuestros durante controles de tránsito.

Lecaro también adelantó que, aprovechando la llegada de la maquinaria, 68 vehículos y motocicletas pertenecientes a Cutral Co también serán compactados, tras gestiones realizadas con el municipio vecino.