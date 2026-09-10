Proponen crear una Guardia Urbana Municipal en Cutral Co

El concejal de Cutral Co Omar Pérez presentó un proyecto de ordenanza para crear una Guardia Urbana Municipal, un cuerpo civil, preventivo y no armado que dependería del Ejecutivo Municipal.

La iniciativa, identificada con el expediente N° 460, busca fortalecer la prevención, la presencia en los barrios, la protección del espacio público, la asistencia al ciudadano y la convivencia urbana.

Según explicó el edil, la Guardia Urbana no reemplazaría las funciones de la Policía ni de otros organismos de seguridad. Sus integrantes podrían realizar recorridas preventivas, advertir sobre incumplimientos de normas municipales, colaborar con inspectores, asistir ante emergencias y solicitar la intervención de Policía, Bomberos o servicios médicos cuando sea necesario.

El proyecto también establece requisitos para integrar el cuerpo, entre ellos ser mayor de 21 años, contar con estudios secundarios completos, no tener antecedentes incompatibles con la función y aprobar instancias de capacitación.

Pérez destacó que los agentes recibirían formación en legislación municipal, primeros auxilios, prevención, seguridad vial, defensa civil y atención al ciudadano, entre otras áreas.

La iniciativa será tratada en el marco de la sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co, junto a otros temas incluidos en el orden del día.