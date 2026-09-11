Plaza Huincul: desde la próxima semana volverán a dictarse los cursos para obtener la licencia de conducir

El secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro, confirmó que a partir de la próxima semana se retomarán los cursos destinados a quienes tramitan por primera vez la licencia de conducir.

La interrupción se produjo debido a problemas en la instalación de gas del edificio de la Dirección de Tránsito, donde una pérdida obligó a suspender la atención al público y trasladar parte del personal administrativo a oficinas provisorias.

Según explicó Lecaro, los trabajos en la instalación de gas ya finalizaron y ahora se avanzará con tareas de mantenimiento general en el edificio.

Mientras tanto, los trámites de renovación y otras gestiones continúan realizándose con normalidad en las oficinas habilitadas de manera provisoria.

En tanto, desde el lunes comenzará nuevamente el dictado de la parte teórica para quienes soliciten la licencia por primera vez. Las prácticas, por su parte, se realizarán en el predio de la Dirección de Tránsito.

El funcionario señaló que la falta de espacio físico había sido uno de los principales obstáculos para retomar los cursos destinados a nuevos conductores, situación que pudo resolverse mediante la habilitación de un sector dentro de la Subsecretaría de Capacitación.