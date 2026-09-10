Tecpetrol realiza una nueva edición de TecnoAventura en Cutral Co

Tecpetrol lleva a cabo este jueves una nueva edición de TecnoAventura 2026 en la ciudad de Cutral Co, una jornada destinada a estudiantes de quinto año de escuelas técnicas de toda la provincia.

La actividad se desarrolla en el Centro Cultural y cuenta con la participación de alumnos de 19 escuelas técnicas pertenecientes a 10 localidades neuquinas.

Andrea Fernández, gerente de Relaciones con la Comunidad para la Cuenca Neuquina de Tecpetrol, explicó que se trata de la novena edición de esta propuesta de orientación vocacional, que busca acercar a los jóvenes al mundo de la industria de los hidrocarburos no convencionales.

Durante la jornada, los estudiantes participarán de distintas postas y actividades junto a especialistas de la industria, donde podrán conocer las tareas vinculadas a áreas como geología, producción, plantas y seguridad.

Además, los equipos participarán de un desafío final y el grupo ganador tendrá la oportunidad de visitar las operaciones de Tecpetrol en Fortín de Piedra.

La iniciativa se desarrolla desde 2018 y ya permitió que más de 3.000 estudiantes participaran de esta experiencia orientada a conocer las diferentes posibilidades profesionales que ofrece la industria energética.