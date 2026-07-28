Inicio del ciclo escolar en la comarca: balance y desafíos

El director del Distrito Escolar Nº 2, Sergio Iril, realizó un relevamiento sobre el inicio del nuevo periodo escolar tras el receso invernal. En diálogo con medios locales, explicó que la mayoría de las instituciones comenzaron con normalidad, aunque algunas debieron retrasar su apertura por cuestiones de infraestructura.

Escuelas con inicio demorado

Escuela 137, CPEM 6 y Escuela 22 fueron las más afectadas.

En el caso de la Escuela 22, se registraron fallas en las calderas y bombas de llenado de tanques, vinculadas a una obra nueva de gran magnitud. Los inconvenientes ya fueron solucionados y el establecimiento se prepara para retomar actividades.

Situación en escuelas rurales

Las instituciones rurales iniciaron en condiciones aceptables, aunque se trabaja en el Chenque por un desnivel en el patio de juegos.

En La Amarga, las lluvias complicaron el acceso, retrasando la llegada de docentes y estudiantes.

Se reemplazaron termotanques en distintos establecimientos, atendiendo necesidades históricas.

Obras y seguridad en el CPEM 6

En el CPEM 6 se construye una nueva entrada y espacio para personal de seguridad, en respuesta a pedidos de la comunidad educativa. Iril destacó que las medidas de seguridad deben evaluarse cuidadosamente: “Cada decisión genera consecuencias. Si se instalan cámaras dentro de la escuela, algunos padres pueden sentirse incómodos. Lo importante es que todos —familias, docentes y autoridades— asumamos la responsabilidad de acompañar a los chicos”.

Balance y pedido a la comunidad

El director reconoció que, con más de 70 instituciones en el distrito, es difícil garantizar que todas estén en condiciones óptimas. Sin embargo, subrayó que las falencias son cada vez menores y pidió paciencia a la sociedad: “No es que no nos ocupemos, surgen inconvenientes y estamos atentos a cada necesidad”.