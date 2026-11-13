Fiesta de la Confluencia 2027: cuánto cuesta ingresar al sector preferencial y cómo conseguir las entradas

La organización de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 habilitó este viernes 13 de noviembre la venta de entradas para el sector preferencial. El evento se realizará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de Neuquén capital.

El acceso al campo preferencial tiene un valor de $95.000 más $14.500 de servicio, totalizando $109.500 por jornada. Para las cuatro noches, el costo asciende a $438.000. El campo general continuará siendo libre y gratuito.

Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma Eden Entradas. Además, clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), con tarjetas Visa, Mastercard y Confiable, podrán acceder a la financiación de hasta 9 cuotas sin interés.

Como novedad, esta edición incorporará un sistema de pulseras digitales con tecnología RFID (Cashless), que permitirá realizar pagos dentro del predio sin utilizar efectivo.

La grilla artística confirmada:

18 de febrero: Q’ Lokura, LBC y Quevedo, Un Poco de Ruido y Ke Personajes.

Q’ Lokura, LBC y Quevedo, Un Poco de Ruido y Ke Personajes. 19 de febrero: María Becerra, Paulo Londra, Silvestre y la Naranja y Usted Señalemelo.

María Becerra, Paulo Londra, Silvestre y la Naranja y Usted Señalemelo. 20 de febrero: Ciro y los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa.

Ciro y los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa. 21 de febrero: Chaqueño Palavecino, Soledad, Ahyre, La Valenti y Ernesto Guevara.

La Fiesta de la Confluencia celebrará así una nueva edición de cuatro jornadas con artistas nacionales y propuestas musicales para el público de toda la región.