Explosión en El Trapial: tres trabajadores resultaron heridos

Una explosión registrada este lunes en la batería 1 del yacimiento El Trapial, operado por Chevron, dejó tres trabajadores heridos. El incidente ocurrió pasadas las 14 y, según los primeros informes, se habría originado por una reacción química.

La detonación provocó la dispersión de esquirlas a más de 1.000 metros y generó un importante operativo de emergencia debido a la presencia de material peligroso.

Una trabajadora sufrió varios golpes y fue trasladada a una clínica de Rincón de los Sauces para recibir atención médica. Otros dos operarios también resultaron heridos, aunque sus lesiones serían de carácter leve y se encontrarían fuera de peligro.

Tras el hecho, se activó un protocolo de emergencia y se desplegaron equipos sanitarios, policiales y de bomberos voluntarios para asistir a los trabajadores y asegurar el perímetro.

El yacimiento se encuentra a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces. Las causas de la explosión son materia de investigación.