La Cámara de Empresas Locales de Cutral Có y Plaza Huincul avanza con su conformación

La Cámara de Empresas Locales de Plaza Huincul y Cutral Có (CELFO) se encuentra en la etapa final de su conformación legal y ya trabaja activamente en representación de más de 30 empresas de distintos rubros.

Su referente, Fausto Esclar, explicó que la organización surgió ante la falta de representación que empresarios locales manifestaban dentro de otras entidades y que busca fortalecer la participación de las empresas de la comarca frente a nuevos contratos y compañías que llegan desde otras provincias.

La cámara avanza además en una mesa de diálogo con los municipios y distintos gremios, con el objetivo de generar oportunidades para las empresas locales, fomentar el asociativismo y mejorar su competitividad para participar de licitaciones y servicios petroleros.