El Hospital de Complejidad Media realizará una jornada gratuita de prevención para mujeres, varones trans y personas no binarias

El Hospital de Complejidad Media llevará adelante este sábado 8 de agosto, de 10 a 17 horas, una nueva edición de “Punto Mujeres: Tu salud es prioridad”, una iniciativa del Ministerio de Salud destinada a facilitar el acceso a controles preventivos.

La jefa de Atención Médica, Victoria Díaz, explicó que la propuesta busca acercar la salud a la comunidad en un día no laborable, para que más personas puedan realizarse estudios y controles sin necesidad de solicitar turno previo.

Durante la jornada se brindará atención médica integral, controles ginecológicos, toma de PAP y test de HPV, diagnóstico mamario y vacunación, incluida la actualización del calendario y la vacuna contra el HPV. La atención será por orden de llegada.

Díaz destacó que la actividad está dirigida a mujeres, varones trans y personas no binarias, y recordó que algunos estudios, como la mamografía y el PAP, se realizan de acuerdo con las edades y criterios médicos establecidos.

La profesional remarcó que el objetivo es promover la prevención y detectar a tiempo posibles enfermedades, además de mejorar la accesibilidad al sistema de salud. La iniciativa se replica en distintos hospitales de la provincia y se prevé que continúe desarrollándose durante el año.