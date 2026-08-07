Plaza Huincul construirá un complejo de 32 viviendas para adultos mayores

La Municipalidad de Plaza Huincul y el Gobierno de la Provincia del Neuquén firmaron un convenio para avanzar en la construcción de un complejo habitacional de 32 viviendas destinado a adultos mayores que no cuenten con casa propia.

El proyecto se desarrollará en un predio ubicado sobre las avenidas Schreiber y Cutral Co, dentro del Parque Perito Moreno, en el barrio Universitario.

Además de las viviendas, el complejo contará con espacios comunes pensados para promover la integración y el bienestar de los residentes, como gimnasio, pileta cubierta, biblioteca y un sector de parrillas.

La iniciativa busca dar una respuesta a la demanda habitacional de los adultos mayores, ofreciendo un espacio con servicios y áreas recreativas adaptadas a sus necesidades.