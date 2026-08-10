Plaza Huincul fue sede de la tercera edición del Hacka Neuquén

La ciudad de Plaza Huincul fue escenario de la tercera edición del Hacka Neuquén, una iniciativa de innovación que reunió a estudiantes de distintas instituciones universitarias para trabajar de manera colaborativa en el desarrollo de soluciones frente a desafíos concretos de la provincia.

La propuesta fue impulsada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), junto a instituciones del sistema científico y académico, y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Durante la jornada, los participantes pusieron en práctica sus conocimientos, creatividad y capacidad de trabajo interdisciplinario para abordar problemáticas reales del territorio y generar propuestas innovadoras.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de encuentros para promover el talento joven, fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y la comunidad y fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas para la provincia.

La realización del Hacka Neuquén en Plaza Huincul también posiciona a la ciudad como un espacio de encuentro para estudiantes, instituciones educativas y actores vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico.