Escándalo en ATE: denuncian violencia, encierro y una ruptura definitiva

La interna de ATE Verde y Blanca sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión. Anabella Cuevas, secretaria adjunta del sector, denunció haber sido empujada e impedida de ingresar y salir de la seccional durante un conflicto por el retiro de elementos pertenecientes al área de Salud.

Según relató Cuevas, tras el alejamiento de la conducción de Néstor Rodríguez, ella y otra integrante concurrieron a la sede de calle Tucumán para retirar documentación y equipamiento que habían utilizado durante años. Aseguró que Rodríguez primero les impidió retirar elementos y luego habría cerrado con llave la puerta de la oficina mientras ambas se encontraban en el interior.

La situación derivó en un llamado a la Policía, que constató que la puerta estaba cerrada y solicitó su apertura. Cuevas afirmó además que realizaron una exposición y posteriormente una denuncia, mientras aguardan definiciones judiciales y el respaldo de la conducción provincial de ATE.

La dirigente sostuvo que mantiene comunicación con el secretario general provincial, Carlos Quintriqueo, quien estaría al tanto de la situación y, según Cuevas, no avalaría ningún tipo de violencia o maltrato.

En medio de la escalada interna, Cuevas fue contundente al afirmar que no está dispuesta a volver a trabajar con Néstor Rodríguez y consideró que la relación quedó quebrada de manera definitiva.

Ahora, desde el sector Verde y Blanca reclaman garantías para poder continuar trabajando y no descartan que la conducción provincial evalúe una eventual intervención de la seccional, una decisión que dependerá de las autoridades de ATE Neuquén.

Mientras tanto, la interna permanece abierta y con sectores que todavía respaldarían a Rodríguez, entre ellos trabajadores del área de auxiliares de servicio.