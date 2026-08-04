El CPEM 6 retomó las actividades con jornadas de reencuentro y volverá a clases el viernes

El CPEM N° 6 de Cutral Co retomó este martes sus actividades de manera paulatina tras los días de suspensión, con el inicio de las jornadas de reencuentro, una instancia destinada a que estudiantes y docentes reflexionen sobre el episodio ocurrido antes del receso invernal, cuando un alumno resultó herido por un disparo dentro del establecimiento.

La supervisora de Nivel Medio, Laura Paneblanco, explicó que durante martes, miércoles y jueves los estudiantes participarán de actividades de contención y diálogo, mientras que el viernes está previsto el regreso al dictado normal de clases.

“Consideramos que estos tres días son importantes para escuchar a los estudiantes y conocer cómo vivieron lo sucedido”, señaló.

Nuevas medidas de seguridad

Entre las medidas implementadas en la institución se encuentran la instalación de cámaras de vigilancia en el exterior y en espacios comunes del edificio, la presencia permanente de guardias de seguridad y la finalización de la obra del denominado hall frío, donde se realizará el control de ingreso de las personas adultas que concurran al establecimiento.

Paneblanco aclaró que el personal de seguridad no revisará mochilas ni pertenencias, ya que esa tarea no está contemplada dentro de sus funciones y solo podría ser realizada por personal policial en el marco de un procedimiento específico.

Además, confirmó que continúa en análisis la posible instalación de detectores de metales, aunque aún no existe una definición porque el Consejo Provincial de Educación espera un informe técnico solicitado al Ministerio de Seguridad.

Identificación de estudiantes

Durante las jornadas de reencuentro se pidió a los alumnos asistir sin mochilas y con guardapolvo o remera institucional, una medida vinculada a las actividades previstas y también a un pedido de las familias para reforzar la identificación de los estudiantes dentro del establecimiento.

Recuperación de contenidos

La supervisora reconoció que el CPEM 6 acumuló una importante pérdida de días de clase durante el ciclo lectivo, producto del inicio tardío del año escolar y las sucesivas suspensiones por distintos hechos ocurridos en la institución.

En ese sentido, indicó que una vez normalizada la actividad escolar, el equipo directivo y los docentes definirán un plan para recuperar contenidos, con especial atención a los estudiantes de quinto año, que este año finalizan la secundaria.

Paneblanco también confirmó que el estudiante que resultó herido evoluciona favorablemente y continúa con el proceso de recuperación y acompañamiento institucional.