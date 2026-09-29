29 septiembre, 2026 13:32
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Volvieron los sismos en Sauzal Bonito y advierten sobre la actividad sísmica en Vaca Muerta

La zona de Sauzal Bonito volvió a registrar movimientos sísmicos en los últimos días. Según el INPRES, dos sismos ocurrieron el lunes 28 de septiembre, a las 00:51 y 01:58, con magnitudes de 2,6 y 2,5, ambos a 6 kilómetros de profundidad.

El geógrafo de la UNCo Javier Grosso, integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, señaló que también se registraron otros movimientos en la misma zona y vinculó estos eventos con la actividad de fractura hidráulica, aunque esta interpretación corresponde al especialista y no constituye una atribución oficial del INPRES.

Grosso planteó además la necesidad de establecer mayores controles y zonas de resguardo alrededor de las localidades, especialmente ante la expansión de la actividad hidrocarburífera.

El INPRES mantiene publicados los registros oficiales de los movimientos sísmicos detectados en la región.

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