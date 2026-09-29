La jueza de Faltas aclaró las normas para el uso de veredas en Cutral Co

La jueza de Faltas de Cutral Co recordó que los comerciantes que quieran exhibir mercadería sobre las veredas deben contar previamente con una autorización. Quienes ocupen el espacio público sin permiso pueden ser sancionados.

La medida alcanza a distintos comercios y también a locales gastronómicos que coloquen mesas y sillas en la vía pública. En el caso de las concesionarias, los vehículos deben permanecer dentro de un predio propio y no pueden ocupar veredas ni cordones.

La jueza remarcó que las veredas son espacios públicos destinados a la circulación de peatones, por lo que también está prohibido utilizarlas para estacionar vehículos u obstruirlas con distintos elementos.

Además, señaló la importancia de garantizar el paso de personas con discapacidad, adultos mayores y quienes circulan con cochecitos, y pidió mayor responsabilidad ciudadana en el mantenimiento y limpieza de las veredas.