Cutral Corre: ya hay 260 inscriptos y quedan pocos cupos para la carrera del 1 de noviembre

La competencia se realizará el domingo 1 de noviembre, desde las 10, con circuitos de 5 y 10 kilómetros y carreras infantiles. La inscripción cuesta $25.000 e incluye remera, medalla y kit del corredor.

El Cutral Corre avanza con los preparativos y ya cuenta con 260 participantes inscriptos. Nicolás Capsha, uno de los organizadores, informó que quedan pocos cupos disponibles y que el objetivo es alcanzar los 300 corredores.

La propuesta tendrá recorridos urbanos, llanos y sobre asfalto, con distancias de 5 y 10 kilómetros. También habrá pruebas infantiles: 400 metros para chicos de hasta 8 años y 800 metros para quienes tengan entre 9 y 11 años.

La inscripción tiene un valor de $25.000 e incluye remera, medalla, mochila, chip de cronometraje, bebida y fruta. Los interesados pueden anotarse mediante el código QR difundido en las redes sociales o solicitar el enlace al teléfono 299 606-6618.

Capsha destacó la participación de corredores de distintos puntos de Neuquén y Río Negro, incluidos atletas de élite. Además, confirmó que la competencia no se suspenderá en caso de lluvia.

Por último, pidió a los vecinos paciencia y colaboración ante los cortes temporales de calles durante el desarrollo de la prueba, y expresó su deseo de que el Cutral Corre se consolide como una carrera tradicional de la ciudad.