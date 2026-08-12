Cutral Có: comenzará la construcción de 49 viviendas

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Cutral Có, Ramón Rioseco, firmaron un convenio para iniciar la construcción de 49 viviendas, como primera etapa de un plan de 150 unidades previsto para este año.

Las viviendas tendrán 59 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, además de las conexiones de agua, cloacas, gas y electricidad.

Rioseco estimó que los trabajos comenzarán en los próximos 15 a 20 días. El proyecto contempla un aporte del 60% de la Provincia y 40% del municipio.

Desde Provincia destacaron además que en Cutral Có hay 101 inscriptos al programa Neuquén Habita, que se sumarán a las soluciones habitacionales previstas.