Cutral Co: atacaron a tiros a dos ocupantes de una moto y murió un hombre

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un violento ataque a tiros ocurrido durante la tarde de este domingo en calle Río Limay, entre 13 de Diciembre y 22, en cercanías del CPEM N.º 20, en Cutral Co.

Según las primeras informaciones, las víctimas circulaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por un automóvil blanco, que sería un Volkswagen Gol con el capó negro. Desde el vehículo habrían efectuado entre cinco y seis disparos, varios de los cuales impactaron en el conductor de la moto, mientras que la acompañante recibió una herida en una mano.

Tras el ataque, los ocupantes del automóvil escaparon del lugar. El motociclista continuó algunos metros hasta que chocó contra una camioneta estacionada y quedó tendido sobre la calle. Pese a lo ocurrido, el hombre falleció.

La mujer fue trasladada a la guardia médica para recibir atención. En tanto, se aguarda información oficial sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Desde policía se informó a este medio que aún continúan las diligencias de investigación judicial y por el momento no se brindará mayor información.

El episodio es materia de investigación para identificar a los responsables del ataque.