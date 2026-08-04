Copelco impulsa una campaña de concientización sobre la importancia de la lactancia materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Cooperativa Copelco puso en marcha una campaña de concientización destinada a informar a la comunidad sobre los beneficios de la lactancia para la salud de los bebés y las madres.

El jefe de Enfermería de Copelco, Marcelo Martínez, explicó que las actividades comenzaron el 3 de agosto y se extenderán durante toda la semana, con entrega de material informativo y asesoramiento a los asociados.

“La leche materna es esencial para fortalecer la inmunidad del bebé y se recomienda mantener la lactancia hasta los dos años o más, acompañada por una alimentación complementaria adecuada”, destacó.

La campaña se desarrolla hasta el miércoles en el edificio central de Copelco, mientras que jueves y viernes continuará en el sector Comercial de Plaza Huincul, donde el personal brindará información y responderá consultas de las familias.

Martínez señaló que el objetivo es promover la lactancia como una práctica fundamental para el desarrollo infantil y aclaró que cada situación médica debe ser evaluada por profesionales de la salud. En ese sentido, recordó que las recomendaciones sobre lactancia en personas con enfermedades, como el VIH, deben seguir los protocolos médicos vigentes y el acompañamiento del equipo tratante.

Desde la cooperativa adelantaron que continuarán realizando campañas de prevención y promoción de la salud destinadas a la comunidad, como parte de las acciones que desarrolla el área de Enfermería.