Condenaron a 8 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una adolescente en Cutral Co

Un tribunal condenó a 8 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre declarado responsable del abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente menor de 18 años, a quien vinculaba una relación de convivencia con su entorno familiar.

La pena fue impuesta a M.A.M., cuya identidad se preserva para proteger la intimidad de la víctima. El hombre había sido declarado penalmente responsable el pasado 7 de agosto.

De acuerdo con lo probado durante el juicio por el fiscal jefe Gastón Liotard, el abuso ocurrió durante el verano de 2023, en una vivienda de un barrio de Cutral Co. La adolescente se encontraba sola en su habitación cuando el condenado ingresó y cometió el abuso.

La situación fue revelada recién en 2025, cuando la joven contó lo ocurrido a otro familiar.

La condena fue dictada por unanimidad por los jueces Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo y la jueza Carolina González. El pedido de 8 años de prisión había sido coincidente entre la Fiscalía, la querella institucional y la defensa.

Además de la pena efectiva, el tribunal dispuso las accesorias legales y las costas del proceso. Una vez que la sentencia quede firme, el condenado será incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS) y al Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.