Lanzaron un plan para ayudar a familias neuquinas a salir del endeudamiento

Desde Protección al Consumidor de Cutral Co brindan asesoramiento sobre el Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, una iniciativa destinada a personas que mantienen deudas y presentan atrasos en sus pagos.

Melina Pironi explicó que el programa apunta principalmente a quienes, desde el 30 de junio de 2026, se encuentran en situación crediticia 2 o superior, es decir, con atrasos en préstamos, tarjetas de crédito o créditos obtenidos mediante billeteras virtuales.

La propuesta contempla créditos con tasas preferenciales, con una tasa máxima del 35% anual para determinadas líneas y del 5% para créditos ajustados por UVA. Además, la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales del beneficiario.

El Banco Provincia del Neuquén fue una de las primeras entidades en adherir, aunque el programa también contempla la participación de otros bancos y billeteras virtuales que se incorporen. Cada persona deberá consultar en la entidad con la que mantiene la deuda para conocer si puede acceder al beneficio.

Desde Protección al Consumidor remarcaron que los jóvenes menores de 28 años se encuentran entre los más afectados por el endeudamiento, especialmente por el fácil acceso a créditos digitales y las elevadas tasas de interés.

En Cutral Co, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de Defensa del Consumidor, ubicadas en Avenida del Trabajo 570, de 8:30 a 13:30, donde reciben asesoramiento personalizado.