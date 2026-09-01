Organizan un nuevo Congreso de Adolescentes en la Comarca y buscan informar sobre la nueva Ley Penal Juvenil

La Mesa Interinstitucional de la Ley 2302 avanza en la organización del segundo Congreso de Adolescentes, una propuesta que recorrerá las escuelas secundarias y técnicas de Cutral Co y Plaza Huincul con talleres y charlas sobre distintas problemáticas que atraviesan a los jóvenes.

La profesora Laura Paneblanco, integrante de la mesa, explicó que el congreso surgió el año pasado a partir de un trabajo conjunto entre Educación y la Consejería de Salud Integral Adolescente. Entre las principales demandas detectadas por los estudiantes aparecen salud mental, escucha, uso de redes sociales y violencia.

La propuesta se desarrollará de manera itinerante en cada establecimiento, con actividades durante los turnos mañana y tarde, permitiendo que los estudiantes puedan elegir las temáticas que desean abordar.

Este año también participarán Bomberos, Policía, Defensoría, Salud, organismos municipales y otras instituciones, destacándose además el trabajo conjunto entre los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Paneblanco señaló que otro de los ejes será el conocimiento de los derechos establecidos por la Ley 2302, especialmente ante la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil el próximo 5 de septiembre.

Desde la mesa interinstitucional advirtieron que existe desconocimiento entre los adolescentes sobre los alcances de la nueva legislación, por lo que se prevé visitar las distintas escuelas para brindar información. También se proyectan encuentros similares destinados a las familias, para explicar las implicancias que el nuevo régimen puede tener tanto para los jóvenes como para sus responsables.

La Mesa Interinstitucional funciona desde 2020 y tiene como objetivo fortalecer la articulación entre Educación, Salud, Justicia y otros organismos para mejorar el acompañamiento de adolescentes ante distintas situaciones.