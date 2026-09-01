Abrieron las inscripciones para ingresar al Colegio Tecnológico de la UTN en 2027

Desde este 1 de septiembre y hasta el 14 de septiembre estará abierta la inscripción para rendir el examen de ingreso al Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para el ciclo lectivo 2027.

El director de la institución, Daniel Flores, informó que la inscripción se realiza exclusivamente de manera online, mediante un formulario disponible en las redes sociales del colegio y en la página de la UTN.

Los postulantes deberán presentar DNI, constancia de CUIT, acta de nacimiento, constancia de alumno regular y una declaración jurada que acredite al menos un año de residencia en Cutral Co o Plaza Huincul.

El 6 de octubre se realizará una reunión informativa destinada a las familias, mientras que el examen de ingreso será el 16 de octubre, desde las 8, en la sede central ubicada en Campamento 1. Los estudiantes deberán concurrir con su DNI.

Para primer año se disponen 75 vacantes, distribuidas en 53 para estudiantes de Cutral Co y 22 para Plaza Huincul. Los ingresantes serán seleccionados mediante un orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido en el examen.

Flores destacó que existe una importante demanda: alrededor de 200 estudiantes suelen presentarse cada año para acceder a las 75 vacantes.

Además, recordó que el Colegio Tecnológico es público y gratuito, y que las eventuales vacantes de segundo a sexto año se cubren únicamente cuando se libera algún lugar, mediante un proceso de inscripción y orden de mérito según los promedios académicos.