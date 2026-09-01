Lanzaron una nueva edición de la Estudiantina en la Comarca Petrolera

Con la presencia de los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza, autoridades de Copelco, concejales y funcionarios, se realizó en el auditorio de la cooperativa el lanzamiento oficial de una nueva edición de la Estudiantina.

El evento volverá a reunir a cientos de estudiantes de la Cutral Co y Huincul durante ocho días de actividades, con propuestas culturales, deportivas y recreativas, además de importantes premios.

Desde la organización destacaron que este año habrá un 30% más de jóvenes participantes que en la edición anterior y remarcaron la importancia de disfrutar la propuesta con responsabilidad, alegría y respeto por las normas de seguridad.

Rioseco señaló la necesidad de generar espacios para los jóvenes y destacó que la Estudiantina permite compartir una etapa que, aseguró, quedará en el recuerdo de quienes participan. La organización contará nuevamente con el trabajo conjunto de los municipios, Copelco y, en esta oportunidad, también se suma el área de Salud.