Comerciante cuestionó una notificación de Control Urbano en Cutral Có

Durante un operativo de Control Urbano, personal municipal notificó al propietario de una verdulería ubicada en Cutral Có por la presencia de residuos y escombros en el sector.

El comerciante, identificado como Ramiro Dávila, manifestó su malestar y aseguró que los escombros ubicados sobre la calle no fueron arrojados por él. También explicó que mantiene el espacio destinado a los residuos del comercio y que se ocupa de embolsar la basura para su posterior retiro.

Dávila aclaró además que cuenta con licencia comercial y que actualmente se encuentra realizando un cambio de rubro para incorporar una fiambrería, trámite que se encuentra en proceso ante Bromatología.

Durante la entrevista también se planteó la importancia de los controles municipales en los comercios, especialmente en aquellos vinculados a la venta de alimentos, y la responsabilidad de los consumidores de denunciar ante los organismos correspondientes cualquier situación que pueda representar un riesgo sanitario.