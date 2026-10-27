ATE levantó el paro en los registros civiles de Neuquén tras alcanzar acuerdos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) levantó el paro que mantenía desde la semana pasada en los registros civiles de la provincia de Neuquén, luego de obtener respuestas a varios de los reclamos planteados.

Según informó el gremio, entre los logros alcanzados se encuentran la devolución de los días descontados, la regularización del pago de la promoción horizontal y cambios en la asignación de turnos de la oficina virtual.

Además, se firmó el decreto para concursar los cargos de máximas autoridades de las seccionales, tras 11 días de medidas de fuerza. También se acordó avanzar en obras y mejoras edilicias en las oficinas con mayores problemas de infraestructura.

Desde ATE destacaron que los resultados fueron producto de la organización y la lucha colectiva de las trabajadoras y los trabajadores del sector.