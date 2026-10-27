Cutral Co y Plaza Huincul realizaron una jornada de ecocanje con gran participación

En la entrada del Hospital de Complejidad VI se realizó una jornada de ecocanje por el Día Internacional contra el Cambio Climático, con una importante participación de vecinos y estudiantes.

La propuesta, impulsada junto a las áreas ambientales de ambos municipios y la Región Sanitaria Comarca Limay, permitió intercambiar medicamentos vencidos, pilas, botellas plásticas y otros residuos por semillas y tierra de compostaje.

Los organizadores destacaron la cantidad de materiales recolectados y remarcaron la importancia del reciclaje y del trabajo conjunto para reducir la contaminación y promover hábitos responsables con el ambiente. Además, señalaron que la recepción de medicamentos vencidos continuará para garantizar su disposición adecuada.