​Zidane habló tras dar su primera lista: “Mbappé será mi capitán”, “necesito ver a jugadores jóvenes” y ¿cuatro delanteros sí o no? 

Se viene la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026 y las selecciones fueron presentando sus listas. Muchas de ellas con nuevos técnicos, como es el caso de Francia, que comienza una nueva era con Zinedine Zidane a la cabeza, tras el ciclo de Didier Deschamps (campeón del mundo en 2018). Tras dar su primera convocatoria, Zizou habló en conferencia de prensa y tocó varios temas.

En principio, dejó en claro que Kylian Mbappé continuará siendo el capitán de Les Bleus: “Ahora es mi nuevo jugador y será mi capitán”. Y evitó entrar en la cuestión de si merece o no el Balón de Oro: “Sé lo que significa ganar el Balón de Oro. De vez en cuando hay pequeñas conversaciones, pero no necesariamente vamos a hablar de eso internamente”.

“Naturalmente, hay mucho que pensar, porque hay jugadores que acaban de regresar del Mundial. Entre lesiones, minutos de juego… Es la primera selección, la primera concentración, las ideas estaban bastante claras. Puede que haya uno o dos jugadores que no estén intencionadamente, por falta de minutos de juego o lesiones leves, pero ha sido mucho trabajo desde mi nombramiento el 28 de julio”, expresó Zidane Ten líneas generales sobre esta lista.

También habló de la ausencia de un histórico como N’Golo Kanté, campeón del mundo en 2018 y que jugó este último Mundial, y de Karim Benzema, con el que fue tricampeón de Champions en el Real Madrid: “(Kanté) fue una decisión del staff. Hay jugadores que pueden contribuir al desarrollo de este equipo, y eso no tiene nada que ver con sus cualidades. Es un jugador ejemplar. Tiene 35 años y yo llevo cuatro al frente del equipo. Con Benzema pasé unos años extraordinarios con él en Madrid. Pero, al igual que con N’Golo, necesito ver a jugadores más jóvenes. Sin embargo, eso no le resta mérito a su trayectoria con la selección francesa ni a nivel de clubes”.

También de la de Aurelien Tchouameni, uno de los volantes de peso en esta camada: “Es un jugador que estuvo de baja durante dos meses. Para su recuperación, era mejor que se quedara en Madrid“.

Zidane, DT de la selección de Francia. (Foto: EFE) Zidane, DT de la selección de Francia. (Foto: EFE)

Y fue consultado respecto a la idea de jugar con cuatro delanteros, como venía haciendo Deschamps con Bradley Barcola/Desire Doué, Michael Olise, Ousmane Dembelé y Mbappé. “Todos los jugadores van a jugar en sus posiciones… Pueden desempeñarse en varias posiciones. Todo dependerá de la dinámica del equipo. ¿Cuatro delanteros? ¡Tampoco vamos a abusar!”, dijo. Aunque eso habrá que verlo en su primer partido, que será el 25 de septiembre ante Turquía por la Nations League.

Los otros encuentros de Francia serán frente a Bélgica (28/9), Italia (2/10) y otra vez Bélgica (5/10), todos ellos también por la Nations League.

Zidane y su lista de convocados. (Foto: EFE)) Zidane y su lista de convocados. (Foto: EFE))

Arqueros: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).

Defensores: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) y Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Volantes: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan) y Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Munich).

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