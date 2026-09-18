​Lamine Yamal, a la carga por el Balón de Oro: “Debería otorgarse al mejor, no al que ganó la Liga de Campeones” 

Fue nominado al Balón de Oro y tiene chances de ganarlo, pero desde entonces no para de apuntar contra la organización del evento. Tras asegurar que merece conquistarlo, Lamine Yamal volvió a la carga con una nueva crítica. ” Debería otorgarse al mejor del mundo, no al que ganó la Liga de Campeones o marcó 80 goles“, advirtió.

Lamine Yamal en Barcelona. (EFE) Lamine Yamal en Barcelona. (EFE)

El delantero del Barcelona y España pasó por Movistar Plus, canal en el que disparó contra todos aquellos que eligen candidatos solo por logros colectivos. “Cuando ganas la Liga de Campeones tu equipo ya recibe el trofeo. Cuando marcas muchos goles está el trofeo al máximo goleador”, soltó.

Luego, explicó qué cualidades debería reunir quien se quede el ansiado trofeo. ” El mejor jugador del mundo es aquel al que ves jugar y te da disfrute porque es diferente a los demás“, reconoció.

Lamine Yamal aseguró que él debería ganar el Balón de Oro

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga… Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, insistió.

Lamine Yamal en la entrevista con Jorge Valdano. Lamine Yamal en la entrevista con Jorge Valdano.

¿Cuándo es la próxima entrega del Balón de Oro?

Será el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. Recordar: vota un periodista por país y un jurado de notables de la publicación francesa.

Los 30 nominados al Balón de Oro

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Vinícius Junior (Real Madrid)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Ferrán Torres (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Rodri (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Julián Quiñones (Al-Quadsiah)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Munich)

Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter de Miami)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain

Harry Kane (Bayern Munich)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luis Díaz (Bayern Munich)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Marc Cucurella (Chelsea)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Jude Bellingham (Real Madrid)

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