​Julián Álvarez se entrenó con la Reserva del Atlético y sigue en duda para el clásico con el Real Madrid 

La historia de Julián Álvarez y el Atlético sigue con piedras en el camino; y el clásico frente al Real Madrid no es la excepción. Con su sobrecarga muscular en los cuádriceps aún presente, el delantero argentino se entrenó con la Reserva del Colchonero a dos días del derbi en el Estadio Metropolitano.

El atacante de 26 años trabajó este viernes en primer lugar junto al equipo B del Atlético y, después de una buena parte de la práctica, se sumó a la Primera bajo las indicaciones de Diego Simeone.

El atacante argentino sufre una sobrecarga muscular desde el pasado sábado, cuando debió retirarse del entrenamiento. No jugó ni el pasado domingo ante la Real Sociedad ni el miércoles ante Osasuna.

Julián volverá al Metropolitano después de la jornada de silbidos (Reuters). Julián volverá al Metropolitano después de la jornada de silbidos (Reuters).

Así, falto de ritmo y con el clásico entre ceja y ceja, Julián se prepara contrarreloj para poder decir presente en uno de los primeros partidos clave del conjunto madrileño en este semestre, a la espera de si estará en condiciones para formar de titular o como suplente.

Después de la entrada en calor con varias elongaciones en la zona junto a un asistente del club, Julián Alvarez se entrenó junto al equipo B y luego se reincorporó de forma progresiva al grupo comandado por el Cholo, con el que sólo hizo un tramo de la práctica.

El entrenamiento de este sábado será la comprobación definitiva de si está o no apto para el encuentro del domingo en el Metropolitano, en el que están descartados tanto Pablo Barrios, por una lesión miofascial de bajo grado sufrida hace nueve días en Anfield, como Alexander Sorloth, que se perderá su séptimo duelo seguido por una dolencia muscular.

La mirada del club

“Si va a estar o no va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga. Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar”, dijo Mateu Alemany, director de fútbol profesional del Atlético de Madrid.

Julián, en duda para el partido del domingo (Reuters). Julián, en duda para el partido del domingo (Reuters).

Claramente, Julián es la duda del Atlético para el clásico. Si está en condiciones óptimas, podría ser titular, por la importancia que tiene en el conjunto rojiblanco y porque ya entró en juego de inicio hace una semana contra el Liverpool en Anfield. Está la alternativa de Jonathan David para jugar en su lugar o junto a él. Ya ha demostrado su nivel: dos goles en dos partidos. Uno ante la Real Sociedad y otro ante Osasuna, cuando dio además una asistencia. En esos dos encuentros si la Araña, el Aleti ganó 3-0 y 4-0…

​