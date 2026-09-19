​Sufrió un tremendo nocaut en los Juegos Suramericanos y terminó internado: qué dice el parte médico 

Una preocupante escena se apoderó de la final de boxeo de la categoría de hasta 65 kilos de los Juegos Suramericanos, donde un tremendo nocaut dejó a uno de los protagonistas inconsciente sobre el ring.

Se trata de Santiago Cardozo, deportista de Uruguay que peleaba por la medalla dorada y terminó en el hospital por un traumatismo de cráneo que sufrió ante Yuri Falcao Reis de Brasil. Tras descompensarse, el atleta fue retirado en camilla y hospitalizado.

¿Qué dice el parte médico de Santiago Cardozo?

A través de sus redes sociales oficiales, el Comité Olímpico Uruguayo compartió un parte médico para llevar tranquilidad tras el episodio vivido en el ring. “Santiago Cardozo sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”

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