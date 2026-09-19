​Jorge Jesús le puso los puntos a Cristiano Ronaldo tras citarlo para la Nations League: “Si no rinde, no juega” 

Tras presentar su primera lista como nuevo entrenador de Portugal, el mensaje de Jorge Jesús fue claro: saldrá a la cancha el que se encuentre en mejores condiciones. Aunque tiene varios nombres de peso, Cristiano Ronaldo destaca por encima del resto. Sin embargo, el técnico recalcó en conferencia de prensa que el Bicho será uno más dentro de sus consideraciones.

De cara al arranque de la Nations League, analizó el panorama. “En esta nómina hay 13 jugadores que ya han trabajado conmigo. Puede que no lo parezca, pero ayuda, fue importante en mi elección. Cristiano es un jugador como cualquier otro. Si rinde, juega; si no rinde, no juega. Así lo hago con todos, no es porque sea Cristiano”, soltó.

Jorge Jesús. (EFE) Jorge Jesús. (EFE)

Luego, retrucó: “¿Tiene un estatus diferente? Sí, su trayectoria es diferente, tiene cinco Balones de Oro. ¿Pero eso influye en mis decisiones? No, pero es diferente a los demás”.

Cristiano Ronaldo ya trabajó con Jorge Jesús en Arabia Saudita

El nuevo técnico, que coincidió con el capitán en Al Nassr tiempo atrás, incluyó al Bicho en la nómina para enfrentar a Gales, Noruega y Dinamarca. Teniendo en cuenta que recientemente dio a entender que este puede ser “su último año de carrera”, el torneo tendrá un condimento especial para él y sus compañeros.

Durante la Copa del Mundo, el astro se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis grandes citas, pero el torneo concluyó con una actuación discreta que culminó con la eliminación en octavos de final frente a España, que se consagró campeona.

¿Cuándo juega Portugal en la Liga de Naciones?

Portugal comenzará su camino en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, momento en el que recibirá a Gales desde las 15.45 horas de Argentina. Luego, chocará con Noruega (al que enfrentará dos veces en cuestión de semanas) y finalmente hará lo mismo ante Dinamarca.

Portugal vs. Gales (24/09)

Noruega vs. Portugal (27/09)

Dinamarca vs. Portugal (01/10)

Portugal vs. Noruega (04/10)

Jorge Jesús en conferencia. (EFE) Jorge Jesús en conferencia. (EFE)

La lista completa de convocados de Portugal para la Liga de Naciones

Arqueros: Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) e Samuel Soares (Benfica).

Defensores: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).

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