​Zeballos antes de viajar a Italia: “Gracias a la gente de Boca y al presidente” 

Fue una novela larga y con suspenso, pero con el final feliz que algunos ya auguraban como así imposible. Concretado el pase, Exequiel Zeballos se despidió de Boca y este miércoles partió rumbo a Italia, donde jugará en el Monza en la Serie A. Pero el lazo con el club de su vida terminó recién antes de hacer migraciones, con palabras de pura gratitud que también fueron parte del escenario que sorprendió a la gran mayoría.

“Agradecerle como siempre le he dicho a toda la gente de Boca, a toda la gente que ha trabajado en el club, los dirigentes, el presidente que me está dando esta oportunidad y para agradecerle más que nada, es obvio es un sueño y nada siempre tuvimos la oportunidad pero siempre Román y Diego (Merino) que es mi representante siempre buscaron lo mejor para mí entre los dos”, comenzó aclarando el Changuito ante los micrófonos.

Su elección de momentos

”Para mí todos los momentos de Boca fueron importantes, bueno el clásico también”, destacó, antes de volver sobre el desenlace de su salida de Boca: “Libre no. Diego, yo y Román siempre tuvimos la decisión de que al club le iba a entrar guita, así que nada, no pasó lo del Napoli por tema de cupo pero estoy súper contento con lo del Monza le agradezco a ellos por haber confiado en mí y voy con mucha, mucha energía a dar lo mejor”.

Mensaje a los pibes

Si de agradecimientos se trata, no se olvidó de sus compañeros, de lo importante que fue Leandro Paredes, del momento de Tomy Aranda y de los chicos que sueñan como alguna vez le pasó a él: ”Aprovecho también a mandarle un beso grande a toda la gente de pensión que es una etapa muy importante tanto para mí tanto para todos los chicos que tienen esa oportunidad”. Y sí, el Chango Zeballos es un fiel ejemplo de que se puede.

Video: Gastón Gerke

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