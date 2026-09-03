​¿Se cayó el pase de Solari a Newell’s? 

Cuando parecía que todo estaba dado para que Santiago Solari se convirtiera en refuerzo de Newell’s a pocas horas del cierre del mercado de pases, la situación dio un giro. Es que el extremo, que incluso ya había superado la revisión médica y hoy se había sumado al plantel en Bella Vista para realizar su primera práctica bajo las órdenes de Frank Kudelka, ahora tiene su futuro en duda.

La dirigencia leprosa había llegado a un acuerdo con Racing para incorporarlo a préstamo hasta junio de 2027 por 250.000 dólares, pero al momento de la firma del contrato, la Academia agregó una cláusula que cambiaba las condiciones del acuerdo: el conjunto rosarino debía pagar un porcentaje del salario que tiene el futbolista en la Academia y, en caso de no hacer uso de la opción de compra -que rondaría los 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha-, abonar posteriormente un porcentaje adicional de su sueldo.

Santiago Solari. Santiago Solari.

En Rosario mantienen el optimismo

De todas maneras, las partes siguen trabajando para destrabar la situación, con el límite puesto en las 18 de este miércoles, cuando cierre el mercado de pases. Y la intención del futbolista es clara: muy relegado en la consideración de Juan Pablo Vojvoda, ve con buenos ojos la posibilidad de cambiar de aire y recuperar la continuidad que perdió en Avellaneda.

El extremo no juega desde el 28 de julio, en el empate sin goles ante Central, y Racing ya había desestimado distintas alternativas para que saliera a préstamo: recibió ofertas de Toronto, de Canadá, y Fortaleza, de Brasil. Pero la postura del club era que solo lo dejaría salir mediante una venta. Como esa propuesta nunca llegó, finalmente aceptó cederlo, teniendo en cuenta que no iba a ser tenido en cuenta por el DT.

El festejo de Santiago Solari tras su gol a Argentinos Juniors. El festejo de Santiago Solari tras su gol a Argentinos Juniors.

Kudelka lo quiere para el clásico

Y para Newell’s, la importancia de sumar un extremo es clara. Kudelka lo necesita porque puede darle una solución por el sector izquierdo, donde el juvenil Thomas Ríos todavía no termina de convencer. En Racing, en cambio, Solari se movía principalmente por derecha, una zona en la que Walter Mazzantti es un indiscutido.

La necesidad es tal que, si finalmente se destraba su llegada, el entrenador leproso incluso analiza ponerlo de arranque nada menos que en el clásico ante Central de este domingo.

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