​Con Enzo Fernández en el Top 5, los pases más caros de la historia del fútbol 

Sobre la hora, en el día en el que el calendario marcaba el cierre del mercado de pases en las principales ligas europeas, llegó el gran anuncio que ya hace unos días parecía prácticamente confirmado, pero que aún no se había oficializado: el traspaso de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City. Lo que ya de por sí era un pase bomba, terminó de encandilar cuando trascendió la millonaria suma final de su transferencia. Nada más y nada menos que 125 millones de libras, es decir 145 millones de euros.

Con estos números, el pase del volante de la Selección Argentina no sólo igualó el récord de Alexander Isak en la Premier League, cuando el Liverpool le pagó al Newcastle 125 millones de libras por su pase, sino que además también se metió entre los más caros de la historia del fútbol.

El mercado de pases cambió para siempre en agosto de 2017. Aquella vez, París Saint Germain ejecutó la cláusula de rescisión de Neymar y pagó 222 millones de euros a Barcelona, una cifra que todavía nadie logró superar. Nueve años después, el brasileño continúa siendo el dueño del traspaso más caro de todos los tiempos.

Así está el Top 10 de fichajes más costosos, según Transfermarkt.

1. Neymar (Barcelona → PSG, 2017, 222 millones de euros)

El pase de Neymar de Barcelona a Paris Saint-Germain marcó un antes y un después en la economía del fútbol. El club francés ejecutó la cláusula de rescisión del brasileño por 222 millones de euros, una cifra que continúa siendo el récord absoluto de la historia y que cambió para siempre la escala del mercado de transferencias.

Neymar en su llegada al PSG / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE. Neymar en su llegada al PSG / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE.

2. Kylian Mbappé (Mónaco → PSG, 2018, 180 millones de euros)

Tras una temporada inicial como cedido, PSG hizo efectiva la compra definitiva de Mbappé por 180 millones de euros. Con apenas 19 años, el delantero francés ya era campeón del mundo y estaba considerado como una de las mayores promesas que había producido el fútbol europeo en décadas.

Mbappé en su presentación en el PSG. EFE/Etienne Laurent Mbappé en su presentación en el PSG. EFE/Etienne Laurent

3. Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund → Barcelona, 2017, 148 millones de euros)

Barcelona desembolsó una cifra astronómica para incorporar a Dembélé. Considerado uno de los extremos con mayor proyección del planeta, llegó desde Borussia Dortmund por una operación que podía superar los 140 millones de euros. Las lesiones condicionaron gran parte de su etapa en el Camp Nou.

Dembelé en su llegada al Barcelona (AP Photo/Manu Fernandez) Dembelé en su llegada al Barcelona (AP Photo/Manu Fernandez)

4. Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City, 2026/27, 145 millones de euros)

Con la Premier League ya iniciada, el Manchester City rompió el mercado con el que fue el pase más caro de este libro de pases: pagó 145 millones de euros por Enzo Fernández. Un número que además lo posiciona como el más elevado de la liga inglesa, junto al de Alexander Isak en la temporada pasada.

Con la camiseta de los Blues, el mediocampista formado en River disputó 170 partidos: marcó 31 goles y repartió 30 asistencias. Además, fue parte de los títulos en el Mundial de Clubes 2025 y la Conference League 2024/25. En los Ciudadanos se reencontrará con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en el elenco de Londres.

5. Alexander Isak (Newcastle → Liverpool, 2025/26, 145 millones de euros)

Liverpool rompió todos sus registros para quedarse con Alexander Isa k. El delantero sueco, una de las grandes figuras de la Premier League, llegó procedente de Newcastle en una operación de 145 millones de euros, convirtiéndose en uno de los atacantes más caros de todos los tiempos y en una apuesta fuerte para liderar la nueva era de los Reds.

Alexander Isak en el Liverpool. REUTERS/Scott Heppell Alexander Isak en el Liverpool. REUTERS/Scott Heppell

6. Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea, 2026/27, 138 millones de euros)

Chelsea sacudió el mercado con la contratación de Morgan Rogers. El mediocampista ofensivo inglés desembarcó en Stamford Bridge por 138 millones de euros tras destacarse en Aston Villa, en una operación que lo ubicó inmediatamente entre los fichajes más costosos de la historia del fútbol.

Morgan Rogers en Chelsea. REUTERS/Dylan Martinez Morgan Rogers en Chelsea. REUTERS/Dylan Martinez

7. Elliot Anderson (Newcastle → Manchester City, 2026/27, 135 millones de euros)

Manchester City apostó fuerte por Elliot Anderson para reforzar su mediocampo. El futbolista escocés dejó Newcastle a cambio de 135 millones de euros, cifra que lo colocó entre las compras más importantes realizadas por el conjunto celeste en toda su historia.

Elliot Anderson fue presentado en el Manchester City. (Prensa City) Elliot Anderson fue presentado en el Manchester City. (Prensa City)

8. Philippe Coutinho (Liverpool → Barcelona, 2017/18, 135 millones de euros)

La llegada de Philippe Coutinho al Barcelona fue una de las respuestas del club catalán tras la salida de Neymar. El brasileño aterrizó desde Liverpool por 135 millones de euros, aunque nunca terminó de consolidarse y su paso por el Camp Nou suele ser señalado como una de las inversiones menos rentables de la institución.

La presentación de Coutinho en el Barcelona. REUTERS/Albert Gea/File Photo La presentación de Coutinho en el Barcelona. REUTERS/Albert Gea/File Photo

9. João Félix (Benfica → Atlético de Madrid, 2019/20, 127,2 millones de euros)

Atlético de Madrid sorprendió al fútbol europeo cuando desembolsó 127,2 millones de euros por João Félix. Con apenas 19 años, el portugués era considerado una de las mayores promesas del continente y se convirtió en el fichaje más caro de la historia rojiblanca.

Joao Félix en su llegada al Atlético de Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo Joao Félix en su llegada al Atlético de Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

10. Jude Bellingham (Borussia Dortmund → Real Madrid, 2023/24, 127 millones de euros)

Real Madrid apostó por el talento de Jude Bellingham y pagó 127 millones de euros para incorporarlo desde Borussia Dortmund. El inglés respondió rápidamente a las expectativas y pasó a convertirse en una de las figuras del proyecto deportivo del club blanco.

Jude Bellingham en el Real Madrid. EFE Jude Bellingham en el Real Madrid. EFE

​