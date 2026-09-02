​Las primeras palabras del Diablito Echeverri tras acordar su llegada al Benfica 

Vestirá la misma camiseta que utilizaron campeones del mundo como Ángel Di María o Nicolás Otamendi. Y lo tiene claro. Luego de su paso por Manchester City, Leverkusen y Girona, el Diablito Echeverri acordó su pase al Benfica. Por lo tanto, no pudo ocultar su emoción.

Minutos después de aterrizar, el volante ofensivo fue recibido por los medios locales en el aeropuerto, donde pronunció sus primeras palabras como futbolista de la institución. ” Estoy muy contento de estar acá“, soltó con una sonrisa.

Luego, reconoció: “Jugaron futbolistas muy importantes en este gran club. Ojalá pueda repetir lo que hicieron ellos y ayudar al equipo a ganar títulos porque se lo merece. Espero poder colaborar”.

Más tarde, confesó: ” Elegí Benfica porque es el club más grande de Portugal y uno de los más importantes de Europa. Sé que puedo crecer mucho acá”.

Antes de marcharse rumbo a la concentración, explicó: “Hablé con el técnico, también con Rúben Dias y Bernardo Silva. No puedo decir mucho, pero mañana espero poder firmar para que salga todo bien“.

La carrera del Diablito Echeverri

En enero de 2024, River anunció oficialmente la transferencia de Claudio Echeverri al Manchester City en 15 millones de euros más 9 en variables: como se firmó, el chaqueño se incorporó al entonces equipo de Pep Guardiola a principios de 2025. Durante su paso, disputó tres partidos y metió un gol en el Mundial de Clubes.

Echeverri en los entrenamientos del City (Instagram). Echeverri en los entrenamientos del City (Instagram).

El 23 de agosto del año pasado debutó en el Bayer Leverkusen (jugó 11 partidos) y el 26 de enero de este 2026 tuvo su estreno en el Girona, donde disputó 17 encuentros y anotó un tanto.

A su vez, fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo. Justamente, el Diablito busca continuidad para ser parte del nuevo proceso de la Selección que, con o sin Scaloni, comenzará de cara al Mundial 2030.

Echeverri en el Manchester City. Echeverri en el Manchester City.

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