​Aldosivi, sin rumbo: Gorosito le bajó el pulgar 

Aldosivi naufraga sin rumbo, con la esperanza de, en algún momento, llegar a buen puerto. El 2026 se convirtió en una odisea para el Tiburón, que en lo que va del año no logró ganar por la Liga Profesional, marcha penúltimo en ambas tablas (anual y promedios) y se encuentra al borde del abismo de la Primera Nacional.

Con ese contexto, la Comisión Directiva encabezada por Hernán Tillous tomó una fuerte decisión: destituyó a Israel Damonte en la séptima fecha del Torneo Clausura, luego de la eliminación por Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia (2-0). De esta forma, los dirigentes repitieron la fórmula que el año pasado los llevó a quedarse en Primera División.

Terminó la era Damonte en Aldosivi. (Prensa Aldosivi). Terminó la era Damonte en Aldosivi. (Prensa Aldosivi).

El bucle en el que vive Aldosivi

Es que en el 2025 el conjunto marplatense atravesaba una situación casi idéntica a la actual. A mediados de aquel Clausura, Mariano Charlier fue despedido y el que llegó fue Guillermo Farré. El equipo del Chapu metió una remontada histórica, ganó cinco partidos seguidos y logró la permanencia con un triunfo ante San Martín de San Juan por 4-2.

Farré fue desvinculado en el Apertura, luego de un flojísimo comienzo de año. En ese momento llegó Damonte, quien apuntaba a ser el impulsor de la resurrección de Aldosivi, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, en un intento por salir del fondo, el Tiburón le ofreció el puesto a Néstor Gorosito, quien en las últimas horas dejó su cargo en San Lorenzo.

Gorosito rechazó ser el entrenador de Aldosivi.

FOTO: Fernando De la Orden. Gorosito rechazó ser el entrenador de Aldosivi.FOTO: Fernando De la Orden.

Ante la negativa de Gorosito, Aldosivi va por Sanguinetti

Pipo agradeció la oferta, pero la desestimó (algo que ya había hecho a comienzos de año). Otro de los apuntados fue Gustavo Munúa, quien también rechazó la propuesta. Ante esta situación, la CD fue a la carga por Javier Sanguinetti. El Archu se encuentra sin club desde mediados del año pasado -su último equipo fue Sarmiento- y aceptó la parte deportiva. Según pudo averiguar Olé, lo que resta definir es el apartado económico. Los dirigentes están en Buenos Aires a la espera de concretar un acuerdo.

En el mientras tanto, el plantel del Tiburón está a cargo de Mariano Felices, quien dirigió el último partido (fue derrota por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal). La idea en el club es que el cuerpo técnico interino no tenga la responsabilidad de hacerse cargo del partido de este sábado 5/9 ante Banfield, en lo que será un duelo clave por la permanencia.

Sanguinetti pica en punta en Aldosivi.

Foto: Marcelo Carroll. Sanguinetti pica en punta en Aldosivi.Foto: Marcelo Carroll.

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