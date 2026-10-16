​Ya están definidos los rivales del Ecuador de Gallardo para la Fecha FIFA de noviembre 

El comienzo del ciclo de Marcelo Gallardo+ al frente de la selección de Ecuador no fue el esperado. En la fecha FIFA de septiembre y octubre, la Tri cayó ante Corea del Sur, e igualó ante Japón y Panamá (cayó por penales en ambos encuentros). En busca de dar vuelta rápido la página, se conocieron los rivales y sedes del combinado ecuatoriano para la próxima ventana de amistosos.

El combinado dirigido por Gallardo enfrentará a dos selecciones del continente americano en el mes de noviembre. Primero, el 13/11 se medirá ante Costa Rica en Quito. Los Ticos vienen de una fecha FIFA con resultados mixtos: cayeron 3-4 ante Curazao y 0-2 ante Haití, pero se repusieron con un 3-0 a favor frente a Nicaragua y 2-0 en la revancha ante los haitianos.

El segundo choque para la Tri será cuatro días más tarde, el 17 de noviembre ante Bolivia en la ciudad de Guayaquil. La Verde llega tras dos duras derrotas en la última fecha FIFA: 0-2 ante Paraguay y 0-4 vs Argentina.

Marcelo Gallardo en un entrenamiento de la selección de Ecuador. (Prensa) Marcelo Gallardo en un entrenamiento de la selección de Ecuador. (Prensa)

Cabe aclarar que, además de ser los primeros encuentros de la selección ecuatoriana en casa después su victoria 1-0 por Eliminatorias ante Argentina en septiembre de 2025, se tratará del debut de Marcelo Gallardo como local al frente del seleccionado de Ecuador: los tres partidos de la ventana de septiembre y octubre se disputaron en suelo asiático, en el marco de una gira por el continente.

Todos los resultados del Ecuador de Gallardo en la gira por Asia

El primer partido que disputó Ecuador luego del Mundial 2026 marcó, también, el debut de Marcelo Gallardo como entrenador. El resultado fue adverso: 0-3 contra Corea del Sur.

Luego, una igualdad sin goles ante Japón en la segunda fecha forzó los penales en la Copa Kirin, donde perdieron 5-4. Finalmente, la secuencia se repitió ante Panamá, rival contra el que pudieron anotar un tanto en el tiempo reglamentario pero también cayeron desde los 12 pasos tras un empate 1-1.

Ecuador vs Japón. (EFE) Ecuador vs Japón. (EFE)

Tras la fecha FIFA, Marcelo Gallardo se quedó en Ecuador y vio partidos del fútbol local

Empezó al revés: primero dirigió y ahora comienza a conocer el medio. Después de una Fecha FIFA con tres partidos al frente de la selección de Ecuador, para Marcelo Gallardo llegó el momento de analizar el fútbol local.

El director técnico argentino fue presentado a mitad de septiembre, enseguida dio una lista, en la que respetó bastante la base mundialista, y se embarcó hacia Asia para tres encuentros en los que no conoció la victoria: 0-3 ante Corea del Sur y empates contra Japón (0-0) y Panamá (1-1), ambos con derrota por penales.

Tras regresar a Ecuador, el Muñeco se quedó en Quito y durante el fin de semana se lo vio en dos estadios de la LigaPro: el sábado 10, concurrió a Chillo-Jijón para seguir en vivo Independiente del Valle vs. Aucas (victoria 2-1 del local). Y al día siguiente, regresó al mismo escenario deportivo para observar de cerca Universidad Católica vs Macará (1-0 para el visitante).

Marcelo Gallardo, entrenador de Ecuador, en Universidad Católica vs. Macará (Prensa La Tri). Marcelo Gallardo, entrenador de Ecuador, en Universidad Católica vs. Macará (Prensa La Tri).

Un rato después, pasó también por el Rodrigo Paz Delgado, para Liga de Quito vs. Barcelona. Los tres partidos fueron válidos por la fecha 2 del Hexagonal Final y el DT está en búsqueda de posibles nuevos citados para potenciar a La Tri.

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