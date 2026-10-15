​La mala de River: Acuña terminó tocado 

River se llevó un punto de Junín después del empate 1-1 ante Sarmiento, pero el resultado dejó una preocupación en el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio: Marcos Acuña terminó el encuentro con algunas molestias físicas y habrá que seguir su evolución.

El lateral izquierdo recibió un golpe en el hombro y también sufrió un pisotón en el pie izquierdo durante el partido. De todas maneras, en principio, el campeón del mundo estaría bien y no habría motivos para encender las alarmas, aunque su estado deberá ser evaluado en las próximas horas.

Acuña, en Junín. Foto: prensa River Acuña, en Junín. Foto: prensa River

La situación se da en un momento en el que River necesita sumar puntos importantes en la recta final del torneo. Por eso, más allá de que las primeras señales son tranquilizadoras, la evolución de Acuña será uno de los aspectos a seguir de cerca en el regreso a los entrenamientos.

Tras el encuentro en Junín, el plantel emprenderá el regreso y quedará concentrado en el Monumental. Este jueves, el equipo volverá a entrenarse y el cuerpo técnico podrá evaluar cómo se encuentran los futbolistas que terminaron con molestias.

Marcos Acuña y Thiago Almada, en el Camp. Prensa River. Marcos Acuña y Thiago Almada, en el Camp. Prensa River.

Por ahora, lo de Acuña no pasaría de los golpes sufridos durante el partido, aunque habrá que esperar para confirmar que esté en condiciones de trabajar con normalidad. En River, mientras tanto, seguirán de cerca su evolución.

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