​El “aporte argentino” que metió Franco Colapinto en un quiz que hizo con Pierre Gasly 

De cara al Gran Premio de Estados Unidos, Alpine le propuso un desafío de cultura general a sus pilotos. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly fueron sometidos a una serie de preguntas para mostrar cuánto saben. Y el argentino no dudó en hacer su aporte.

Franco Colapinto. (REUTER) Franco Colapinto. (REUTER)

El aporte argentino de Franco Colapinto en el quiz

En un determinado momento del quiz, los pilotos fueron obligados a mencionar nombres de ríos. Instantáneamente, Franco Colapinto recordó uno de Argentina. ” Río de La Plata“, sumó a la lista.

Sin embargo, ante una repregunta de Pierre Gasly, hizo una divertida traducción para explicar su significado. ” Río de la money“, lanzó entre risas.

Los detalles del Circuito de las Américas

El Circuito de las Américas hizo su debut en la máxima categoría del automovilismo en 2012. Desde entonces se convirtió en un evento fijo en el calendario, con la excepción de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Dicho trazado tiene una longitud de 5,513 kilómetros y presenta un total de 20 curvas, de las cuales 11 son hacia la izquierda y nueve hacia la derecha. La posición de salida en la parrilla es hacia la derecha, un detalle crucial dada la naturaleza de la primera curva, que es empinada y muy cerrada.

De los actuales, el piloto que se destaca en suelo americano es Lewis Hamilton, con un impresionante récord de cinco victorias para el piloto británico. En segundo lugar se encuentra Max Verstappen, quien consiguió la victoria en cuatro las últimas cinco ediciones de este GP.

El cronograma completo del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Viernes 23 de octubre:

Entrenamientos libres 1: 14:30hs

Entrenamientos libres 2: 18:00hs

Sábado 24 de octubre:

Entrenamientos libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 25 de octubre:

Carrera: 17:00hs

¿Por dónde se va a porder ver el Gran Premio de los Estados Unidos?

Toda la actividad de la 18° fecha de la Fórmula 2026 va a poder seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium.

Franco Colapinto. (EFE) Franco Colapinto. (EFE)

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