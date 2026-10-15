​El Inter Miami de Messi ya está en los playoffs de la MLS: cómo sigue el certamen 

Inter Miami ya se aseguró un lugar en los playoffs de la MLS. Con una asistencia de Lionel Messi (que también participó en la jugada del primer gol), derrotó 2-0 a New York City y ya empieza a pensar en lo que viene, pese a que aún falten cinco fechas para la conclusión de la fase regular. ¿Cómo sigue?

Las Garzas se sitúan en el segundo lugar (con 52 puntos) en la Conferencia Este, a catorce del líder Nashville (muy cerca de ganar el Supporter’s Shield). En su caso, Messi y compañía obtuvieron la diferencia necesaria de 16 puntos con el octavo (con 15 en juego) para asegurar un boleto directo en playoffs (los siete primeros). Octavo y noveno juegan un mano a mano entre sí por el lugar restante en ambas Conferencias.

Los playoffs de la MLS

Se enfrentarán el primero de cada conferencia contra el octavo o noveno, el segundo contra el séptimo y así sucesivamente. Es al mejor de tres partidos en la primera ronda de cruces (siempre tiene que haber un ganador, que se puede decidir en penales en caso de empate). Luego, semis y final de conferencia serán a partido único y tendrá la localía el mejor ubicado en la tabla regular.

El abrazo de Messi y De Paul (AP). El abrazo de Messi y De Paul (AP).

Los campeones Oeste y Este se cruzarán en una nueva final para determinar al campeón de la MLS Cup. Y además el que triunfe obtendrá un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf.

*El mejor de la fase regular se lleva el Supporters Shield (lo mete en la Copa de Campeones de Concacaf) y le permite jugar todas las instancias mano a mano de la MLS Cup siempre de local.

Lo que le queda a Inter en fase regular

17 de octubre a las 20.30 vs. Atlanta United (V)

24 de octubre a las 18.30 vs. New York RB (V)

28 de octubre a las 20.30 vs. Cincinnati (L)

1 de noviembre a las 21.00 vs. New England (V)

7 de noviembre a las 18.00 vs. Charlote (L).

El 18 de noviembre comenzarán los playoffs y en diciembre se jugará la gran final por la MLS Cup.

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