​En medio de la polémica por la no inclusión de Rojo, el guiño histórico de Conmebol a Estudiantes 

Mientras todavía vuelan las esquirlas que generó la polémica de la inhabilitación de Marcos Rojo para la semifinal de ida de la Copa Libertadores, este viernes desde la Conmebol hicieron un guiño histórico para el Pincha, que viene de empatar 0-0 contra el Flamengo en UNO y ahora tendrá que ir por la épica en el Maracaná, la próxima semana.

En un momento delicado entre el equipo que comanda Juan Sebastián Verón y la entidad que preside Alejandro Domínguez, que el jueves estuvo en el Consejo de la FIFA en Zúrich junto a Gianni Infantino y Claudio Tapia, la Confederación Sudamericana de Fútbol recordó una de las gestas más grandes de Estudiantes.

“¡Victoria de Estudiantes en Old Trafford para ser campeón del mundo!”, destacaron en una publicación en sus redes sociales, en un nuevo aniversario de la consagración del equipazo de Osvaldo Zubeldía contra el Manchester United, en la Copa Intercontinental de 1968. Tras ganar 1-0 en La Plata, el Pincha empató 1-1 en el Teatro de los Sueños y se trajo la copa desde Inglaterra.

El gol de Verón en 1968. El gol de Verón en 1968.

El posteo de Conmebol a Estudiantes

Por qué no fue habilitado Rojo por Conmebol

Según le aseguraron a Olé desde Conmebol, “tiene que haber dos ventanas de transferencias por año y se tienen que dar dentro de estas ventanas. Ventanas que la AFA no tenía abierta estos días para inscribir a Rojo”.

Si bien el Artículo 6, apartado 3 de FIFA contempla algunas excepciones, como la rescisión “justificada” de un contrato o el despido (funciona también para jugadores libres), desde Conmebol manifiestan que “ninguna de esas excepcionalidades se ajusta en este caso de lo enviado por AFA”.

El comunicado de Estudiantes

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos.

En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto.

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