​Vila apuntó contra el árbitro Ramírez después de la derrota frente a River: “Es un bandido” y “no quiero que nos dirija más” 

Pasado el entretenido partido en el Monumental, donde el River de Leonardo Ponzio derrotó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 3-1, Daniel Vila explotó contra el arbitraje de Nicolás Ramírez. En la zona mixta del Liberti, el presidente de la Lepra Mendocina trató al juez de “bandido” y dijo “no quiero que nos dirija más”.

Después de reconocer que “me voy muy caliente”, el dirigente afirmó: “Obviamente que con el arbitraje. No con los jugadores, los jugadores la verdad es que jugaron un partidazo. No con el rival, porque también jugó un partidazo. Pero el árbitro es un bandido”.

Y cuando fue consultado sobre esta fuertísima declaración también hizo referencia a la final de Copa Argentina en 2025, cuando este mismo árbitro le echó dos jugadores al conjunto mendocino en el partido perdido frente a Argentinos, y a Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje de la AFA.

Vila explotó contra Ramírez (Foto: Cuna de los Grandes). Vila explotó contra Ramírez (Foto: Cuna de los Grandes).

“Bueno, si miramos la Copa Argentina, lo que hizo, que es de público conocimiento… no hace falta que lo diga yo. Hoy la verdad que nos inclinó la cancha; todo el tiempo para un solo lado el árbitro. No quiero que nos dirija más. Él y el jefe de los árbitros, otro bandido”, soltó Vila.

Siguiendo con esta profunda crítica a la labor de Ramírez, el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza aprovechó para valorar el trabajo de los suyos y dijo: “No voy a pedir nada, es un partido. Si quiere dirigir, que siga dirigiendo. El equipo jugó muy bien. Podríamos haber llegado al empate con ese tiro que pegó en el palo. Pero bueno, es muy difícil dar vuelta a un resultado cuando jugamos contra 12″.

Ramírez cobró un penal en favor de River durante el partido (Foto: Marcelo Carroll). Ramírez cobró un penal en favor de River durante el partido (Foto: Marcelo Carroll).

Finalmente, con un tono cada vez más fuerte, Vila cerró su declaración apuntando una vez más contra el árbitro de 39 años. “Muchísima bronca, por todo lo que se trabaja durante la semana, lo que trabaja el cuerpo técnico y los jugadores para que después venga un pelotudo como este y haga desastres. Yo tenía la esperanza, en el fondo, de que Ramírez esta vez se redimiera del papelón que hizo en la Copa Argentina el año pasado, pero no, se ve que no”, cerró el presidente de IRM.

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