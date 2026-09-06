​El parche y la cinta especial en homenaje a Messi que utilizará Newell’s en el clásico contra Rosario Central 

Newell’s visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito este domingo (14:45), para una nueva edición del clásico rosarino. Y a modo de homenajear a Lionel Messi tras su anuncio de retiro de la Selección Argentina, la Lepra llevará un parche y una cinta especial en este partido.

En el centro de la camiseta rojinegra, se exhibirá un parche que dice “gracias Leo” y en el que se ve la imagen del astro argentino, surgido de las Infantiles del club.

El parche en homenaje a Lionel Messi que Newell’s utilizará en el clásico ante Rosario Central. El parche en homenaje a Lionel Messi que Newell’s utilizará en el clásico ante Rosario Central.

Mientras que la cinta de capitán llevará también la frase “gracias Leo”.

La cinta en homenaje a Lionel Messi que Newell’s utilizará en el clásico ante Rosario Central La cinta en homenaje a Lionel Messi que Newell’s utilizará en el clásico ante Rosario Central

Además, vale recordar que al minuto 10 el árbitro de este encuentro, Yael Falcón Pérez, detendrá el partido para que todos los presentes en el estadio, como ya ocurrió en los demás duelos de la fecha, aplauda a Leo a modo de homenaje y agradecimiento.

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