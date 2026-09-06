​TC2000: Ponce de León largó desde el fondo, ganó y desató la fiesta en Junín 

Gabriel Ponce de León protagonizó un triunfazo este domingo en Junín. El piloto de Toyota se quedó con la final de la séptima fecha del TC2000 después de largar desde el fondo de la grilla, en el 14° puesto entre 15 autos, y volvió a festejar ante su gente.

El juninense consiguió así su segunda victoria consecutiva en el Autódromo Eusebio Marcilla, donde también se había impuesto en la visita de la categoría en 2025. Esta vez lo hizo después de una gran remontada y en una carrera con un condimento especial: todos los pilotos debían ingresar a boxes para cambiar al menos un neumático delantero.

Matías Rossi, que había conseguido la pole position el sábado pero largó sexto por la inversión de la grilla, terminó segundo, a apenas 1,013 segundos de Ponce de León. El podio lo completó Marcelo Ciarrochi, quien había partido desde el primer lugar.

De esta manera, Ponce de León volvió a hacerse fuerte en su ciudad y se llevó una final en la que tuvo que avanzar prácticamente desde el último lugar para alcanzar la victoria.

Así sigue la agenda del TC2000

Tras la final en Junín, el TC2000 volverá a la acción en el autódromo El Zonda, en San Juan, donde se disputará la octava fecha de la temporada durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

Nota en construcción…

​