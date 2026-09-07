​Marcos Rojo, contundente tras una nueva derrota de Racing: “Siento vergüenza” 

Sentimos mucha vergüenza de jugar ante nuestra gente, que nos acompaña siempre, y no poder darle una alegría”. Apenas se consumó la dolorosa derrota contra el eficaz Atlético Tucumán de Julio César Falcioni, Marcos Rojo puso la cara y se hizo cargo del crítico momento que está viviendo un Racing que está abollado de tantos golpes, que no puede salir del último lugar en su grupo y que apenas supo lo que es ganar una sola vez en lo que va del Clausura.

“De esto se sale trabajando. Pero ya no alcanza con las palabras. El técnico nos dijo en el entretiempo que si queríamos defenderlo, lo hiciéramos en la cancha”, admitió el experimentado defensor con “mucha impotencia y mucha bronca”, según lo que expresó, porque “nos rompemos el culo trabajando pero las cosas no salen”.

Racing lo había empatado y empujaba, por en una contra se quedó con nada. Foto Maxi Failla Racing lo había empatado y empujaba, por en una contra se quedó con nada. Foto Maxi Failla

La cancha, otra vez en llamas

En medio de un clima caliente en el Cilindro, con los silbidos de los hinchas musicalizando la escena, el capitán sin cinta aclaró por si acaso que “estamos juntos” con el cuestionado Juan Pablo Vojvoda.

Más de Rojo en la Academia

Aunque fiel a su estilo sin filtros, un enojadísimo Rojo no anduvo con demasiadas vueltas al asegurar que “si queremos bancar al técnico y nos queremos bancar a nosotros mismos, tenemos que ganar”.

Otro mazazo para la Academia. Foto Maxi Failla – FTP CLARIN BON07717.jpeg Z Otro mazazo para la Academia. Foto Maxi Failla – FTP CLARIN BON07717.jpeg Z

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