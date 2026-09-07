​Está Angelado: Correa, de generar el penal del 1-0 a ser cada vez más clave en River 

Decir que Ángel Correa es el refuerzo más regular de River a esta altura ya es una obviedad. Es cierto que esta vez no convirtió como sí lo hizo ante Argentinos, Vélez y Banfield, pero sin mojar, nuevamente el ex Atlético de Madrid fue uno de los mejores en el equipo de Leo Ponzio.

Y es que el 1-0 que Montiel metió de penal fue en gran parte por él. Porque a los 27 minutos, cuando el partido todavía estaba abierto, agarró la pelota, encaró y, cuando parecía que Villalba lo encerraba -vivo- le escondió la pelota para que el central se llevara puesta su pierna derecha, en lo que derivó en la pena máxima que Cachete cambió por gol. Sí, un calco de lo que ocurrió ante el Bicho, cuando el ofensivo primereó a Florentín, quien lo derribó dentro del área.

Pero reducir el partido de Correa a la jugada del penal sería un error, ya que fue el mejor en el primer tiempo pero, además, tuvo un rol clave en el 2-0. Producto de una química con Thiago Almada que va en aumento (ya fueron compañeros en la Selección y Atlético de Madrid), fue él quien encabezó el ataque y armó una gran pared para dejar al Guayo mano a mano con Volcato, generando el rebote que aprovecharía Galván.

Correa fue clave en dos de los goles de River (foto Marcelo Carroll). Correa fue clave en dos de los goles de River (foto Marcelo Carroll).

Y hubo más, porque cuando estás con confianza, la magia aparece. Deleitó a los hinchas con lujos y toques de calidad, los cuales se vieron reflejados en sus gambetas y esos cambios de ritmo que desacomodaron a la defensa visitante en varias oportunidades y llevó a que los hinchas en el Monumental se levantaran de sus asientos varias veces.

De hecho, si él no convirtió por cuarto partido consecutivo fue por el propio arquero de la Lepra mendocina, que le tapó bien un tiro desde lejos y salió a achicarle bien para que no pudiera vencerlo. También es cierto que tuvo otra chance que tiró por arriba por no querer definir con su zurda.

Así, Correa descolló otra vez en River y ya se asienta como una pieza imprescindible para Ponzio, porque cuando él está en cancha, el hincha se ilusiona con que algo puede pasar y, en la mayoría de los casos, pasa. Por eso, al momento en que el cuarto árbitro mostró en rojo que salía el número #10 en lugar de Mauro Arambarri, los hinchas no dudaron en aplaudir al ex Tigres, que partido a partido justifica por qué River invirtió USD 15 millones por él. Y lo disfruta, porque se está reencontrando con esa versión angelada que alguna vez lo llevó a ser una fija para Scaloni en la Selección.

El ex Tigres generó los aplausos de los hinchas (foto Marcelo Carroll). El ex Tigres generó los aplausos de los hinchas (foto Marcelo Carroll).

Créditos: ESPN.

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