Iban apenas 9 minutos cuando en Ezeiza se les heló la sangre. La final soñada para saltar a la Liga Profesional se le empezaba a ir de las manos a Tristán Suárez por una sanción tan polémica como irreprochable de Nicolás Ramírez. En un tiro libre, Axel Rodríguez cayó dentro del área y el juez sancionó infracción de Nicolás Fernández: penal, gol y comienzo del ascenso de Godoy Cruz.

Lo de polémica tiene que ver con que pareció que el jugador del Tomba ya se estaba cayendo cuando la pelota no estaba en juego. Es decir, amarilla para Fernández y ejecución nuevamente del tiro libre. Lo de irreprochable: desde el VAR no pudieron cambiar la opinión del árbitro porque no tuvieron la cantidad suficiente de imágenes para decirle que se había equivocado.

La transmisión del fútbol de ascenso ya no está en manos de TyC Sports, sino de la plataforma LPF Play, que maneja la misma AFA. Obviamente los recursos destinados son totalmente distintos en cuanto a la parte técnica, por lo cual la televisación deja muchos que desear, sobre todo cuando se discuten jugadas polémicas.

Esteban Burgos puso el 1-0 para Godoy Cruz. Esteban Burgos puso el 1-0 para Godoy Cruz.

¿Sirve un VAR de esta manera?

En sí, la jugada no termina de ser clara ya que no se alcanza a ver una sujeción. A eso se le suma que, en el único partido de todo el Ascenso argentino con VAR, el cual tuvo a Hernán Mastrángelo a cargo junto a Juan Uziga en el AVAR, se notó la falta de cámaras que sirvan de asistencia para el juez en el campo por si fuera necesaria una revisión, tal como lo es el caso anterior.

En la Liga Profesional, que es transmitida por los canales top de la Argentina como ESPN y TNT Sports, se usan unas 10 cámaras base para los partidos, número que puede ampliarse según la importancia del cruce. Y la Asociación del Fútbol Argentino anunció la incorporación del VAR semiautomático, el cual utiliza hasta 30 cámaras. Es decir, una desproporción enorme con las tres o cuatro imágenes que pudieron ver Mastrángelo y compañía para darle asistencia verídica a Ramírez.

La línea azul

Incluso, en el tercero del Tomba, en el que metió Pino, se generaron dudas por la posición del delantero. Enseguida se vio que estaba detrás de la pelota cuando salió el pase, pero el VAR luego trazó la línea azul en una imagen de una cámara que no estaba posicionada de la mejor manera para develar si la jugada era lícita.

Así las cosas, es bienvenido el sistema tecnológico al Ascenso y ojalá se implemente en todos los partidos de todas las categorías. El problema es que sin las cámaras necesarias carece de sentido y quedó claro en el penal que Ramírez le dio a Godoy Cruz.

Las quejas del DT del Lechero

“Que dirija un árbitro que no es de la categoría es determinante, mucho más que el reglamento. Nos mataron. Estamos muy golpeados y ahora se nos va a complicar muchísimo”, fue lo primero que declaró José María Martínez ante la derrota.

“El penal lo cobró con un convencimiento que da para dudar porque no es de la categoría y no cobró el mismo penal a River, el de Di Lollo. El agarrón de Cairus a Conechny no es amarilla y el de Baldi a Pino sí es. Entonces son cosas que hablan mal del árbitro, de la persona me lo reservo para mi”, amplió.

Y cerró: “Que se juegue de otra manera y sin árbitros de Primera ni VAR. Que las finales no tengan más este formato equivocado. Que dirijan los árbitros del Nacional. Ramírez desnaturalizó el juego y se cagó en el esfuerzo de un equipo y de una institución. Las cámaras del VAR no funcionan”.

​