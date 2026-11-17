Godoy Cruz celebra a todo trapo su regreso a Primera. Tras un año en la Primera Nacional, el Tomba pudo reponerse rápido del golpe que significó el descenso y ya tiene asegurada su plaza en la Liga Profesional tras vencer a Tristán Suárez en la final. Y claro, lo peculiar está en que su vuelta al fútbol grande de la Argentina se dio exactamente un año después de haber bajado. Por eso, en Olé repasamos los equipos que tardaron menos tiempo en volver en los últimos 20 años.

Colón (2014) – 197 días

El Sabalero tiene el récord del regreso a Primera más rápido en la historia del fútbol argentino. El club bajó a la Primera Nacional el 24 de mayo, cuando perdió el desempate por la permanencia ante Atlético de Rafaela. Sin embargo , el 7 de diciembre de ese año ya estaba festejando su regreso. Pero, ¿cómo hizo para volver tan rápido? Resulta que esto se dio en un contexto especial. Como en el 2015 se iba a jugar el novedoso campeonato de 30 equipos, en la Segunda División se disputó un torneo de transición en el que se otorgaron diez plazas a Primera.

Argentinos Juniors (2014) – 224 días

El caso del Bicho es idéntico al de Colón ya que disputó ese mismo torneo transición. Sin embargo, tardó más tiempo en volver ya que su descenso se consumó con anterioridad: Argentinos bajó a la Primera Nacional el 27 de abril, un mes antes que el Sabalero, y volvió ese mismo 7 de diciembre.

El Bicho volvió rápido por el torneo transición (FOTO: DYN/JAVIER BRUSCO). El Bicho volvió rápido por el torneo transición (FOTO: DYN/JAVIER BRUSCO).

Aldosivi (2017-2018) – 312 días

El Tiburón cierra el top 3. Su descenso se consumó el 26 de junio del 2017 luego de terminar 27° de 30 equipos. Para su mala fortuna, ese fue uno de los pocos campeonatos en los que hubo cuatro descensos, por lo que ocupaba el primer lugar de la zona roja. De todos modos, la vuelta fue rápida ya que venció en el desempate por el ascenso a Almagro, el 4 de mayo del 2018.

Godoy Cruz (2007-2008) – 349 días

Este regreso del Tomba a Primera no es el más rápido de su historia ya que en el 2008 le llevó menos tiempo. Tras su histórica primera participación en la máxima categoría, Godoy Cruz descendió luego de perder la promoción del 2007 frente a Huracán, por lo que bajó el 24 de junio de ese año. De todos modos, su vuelta la selló el 7/6 del 2008 ya que terminó segundo en la Primera Nacional, en puestos de ascenso directo.

Independiente (2013-2014) – 361 días

El Rojo logró volver rápido a Primera tras sufrir el único descenso de su historia. Aquel fatídico 15 de junio del 2013, Independiente perdió 1-0 con San Lorenzo en el Libertadores de América y perdió la categoría. Y si bien su recorrido en la Primera Nacional no fue fácil, pudo volver el 11/6 del año siguiente cuando derrotó a Huracán en el desempate por el tercer ascenso.

Independiente pudo volver rápido (FOTO: DYN/JAVIER BRUSCO). Independiente pudo volver rápido (FOTO: DYN/JAVIER BRUSCO).

River (2011-2012) – 363 días

El 26 de junio del 2011 ocurrió lo que parecía imposible: en el Monumental, River perdió la promoción con Belgrano y descendió por única vez en su historia. Pero su andar por la Primera Nacional no fue tan extenso, ya que pudo volver rápido al consagrarse en la temporada siguiente, el 23/6/2012.

River despertó rápido de la pesadilla (EFE/Sergio Goya). River despertó rápido de la pesadilla (EFE/Sergio Goya).

Olimpo (2006-2007) – 363 días

El equipo de Bahía Blanca tuvo su primer descenso el 4 de junio del 2006. Tras cuatro años en Primera, Olimpo cayó en la promoción ante Belgrano y regresó al Ascenso. Sin embargo, su estadía no fue extensa, ya que el 4/6 del año siguiente se consagró bicampeón de la Primera Nacional al alzar el Torneo Clausura (en el primer semestre había logrado el Apertura).

Godoy Cruz (2025-2026) – 365 días

Este regreso del Tomba es el octavo más rápido de los últimos diez años. El conjunto mendocino perdió la categoría el 15 de noviembre del 2025, cuando empató 1-1 con Riestra y quedó último en la tabla anual. Luego, su andar en la Primera Nacional comenzó siendo irregular, pero de la mano de De Muner realizó un tremendo sprint final para terminar primero en la Zona A y luego vencer a Tristán Suárez en la gran final.

Godoy Cruz volvió exactamente un año después (Ariel Carreras/ Clarin / Ole). Godoy Cruz volvió exactamente un año después (Ariel Carreras/ Clarin / Ole).

Quilmes (2011-2012) – 371 días

El Cervecero bajó el 18 de junio del 2011, cuando quedó último en los promedios y tras una temporada en Primera. Sin embargo, su vuelta fue rápida ya que terminó segundo en la Primera Nacional, por detrás de River, tras una última fecha apasionante.

Olimpo (2012-2013) – 373 días

El equipo de Bahía Blanca cierra el top 10. El 25 de mayo del 2012 sentenció su segundo descenso a la Primera Nacional, tras asegurarse el último lugar de los promedios tres fechas antes de que finalizara el campeonato. Pero, al igual que la vez anterior que perdió la categoría, no tardó en regresar. El 2 de junio del 2013 terminó tercero en la Segunda División, asegurándose el último cupo a Primera.

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