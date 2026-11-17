Si de batallas hay que hablar, la Copa Sudamericana aporta ahora un recuerdo fresco, casualmente, con los dos equipos que el próximo sábado disputarán nada menos que la final en Barranquilla. Allá por 2021, Boca y Atlético Mineiro protagonizaron un escandaloso conflicto en los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora bien, ¿quiénes son los sobrevivientes de un lado y del otro?

En el Xeneize son dos: Sebastián Villa y Javi García, dos jugadores actuales con los que Rodolfo Arruabarrena cuenta en su plantel. Eso sí, el arquero de 39 años no disputó ni un solo minuto de aquella serie debido a que el titular de Miguel Ángel Russo era Agustín Rossi.

Diferente fue el caso del colombiano, que era una de las figuras de ese equipo. Jugó la totalidad de ambos encuentros con el Galo, aunque no estuvo fino en la serie de penales que definió la serie en Brasil: su tiro fue detenido por el arquero rival. Ahora, el extremo no sólo atraviesa un gran presente luego de su gol y asistencia ante Banfield, sino que además irá por la revancha contra los brasileños.

Villa erró su penal en la definición en la que Boca terminó eliminado (EFE). Villa erró su penal en la definición en la que Boca terminó eliminado (EFE).

Video: TyC Sports

Los sobrevivientes brasileños

Mientras tanto, del lado de Mineiro, también son dos los sobrevivientes de aquel 20 de julio de 2021. Uno es el arquero Everson, figura aquella noche en la que atajó dos penales en la definición, en la que además terminó convirtiendo el de la clasificación. Hoy en día, incluso, también es uno de los máximos referentes del equipo de Eduardo Domínguez.

Javi García, uno de los sobrevivientes de aquella batalla en 2021 (Prensa Boca). Javi García, uno de los sobrevivientes de aquella batalla en 2021 (Prensa Boca).

De hecho, este finde ya le apuntó a la final de la Sudamericana y, al igual que hizo el Barba, le tiró toda la presión a Boca. “Por más que los dos equipos llegaron a la final por méritos, tal vez Boca, por haber sido campeón, cambió un poco la situación y llega con más confianza”, dijo el capitán de Mineiro.

Mientras tanto, el otro sobreviviente es el ecuatoriano Alan Franco, el mediocampista que no podrá jugar la final en Barranquilla ante Boca porque fue expulsado en la vuelta de las semifinales contra City Torque en Uruguay.

Everson, el arquero de Mineiro, habló sobre la final con Boca (Foto: Instagram). Everson, el arquero de Mineiro, habló sobre la final con Boca (Foto: Instagram).

Atlético Mineiro 0 – Boca 0. Octavos de Final (vuelta), Copa Libertadores 2021. Video: ESPN.



La batalla del 2021: caos total

Ahora bien, ¿de qué se trató la batalla del Mineirao en 2021? La serie venía muy caliente. Ya en la ida en la Bombonera le habían anulado un gol polémico al Pulpo González (fue 0-0) y en la vuelta ocurrió lo mismo (también 0-0), pero con el Chelo Weigandt. La tensión podría percibirse. Y la explosión llegó con la eliminación de Boca en los penales…

La batalla se dio en los vestuarios. Integrantes de la delegación de Boca se enfrentaron con allegados de Mineiro y personal de seguridad, incluso hasta participó el propio presidente del equipo local y hasta el Patrón Bermúdez, en ese momento parte del ex Consejo de Fútbol. Hubo golpes, lanzamiento de objetos e intervención policial.









Una de las imágenes que recorrió el mundo fue la de Marcos Rojo con un matafuegos durante los incidentes. Como resultado, el Xeneize perdió el vuelo previsto y pasó alrededor de 12 horas en una comisaría antes de poder regresar al país. Además, sufrieron varias suspensiones y una multa económica por parte de CONMEBOL.





Otra historia que nada tiene que ver con estos planteles y con la final que se jugará el sábado, aunque en ambos equipos siga habiendo sobrevivientes.

El Patrón Bermúdez participó de la batalla del Mineirao y luego fue sancionado por Conmebol. El Patrón Bermúdez participó de la batalla del Mineirao y luego fue sancionado por Conmebol.

Video: Twitter.



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